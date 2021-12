SCANAGATTA, Vlahovic mi ricorda molto Djokovic

Il giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato di Dusan Vlahovic, facendo un paragone molto curioso. Queste le sue dichiarazioni: "Mi ricorda molto Novak Djokovic, che ha sempre voluto tantissimo da sé e si è confrontato con miti del tennis come Federer e Nadal. Loro si erano già creati un'immagine, lui ha dovuto migliorare per lottare contro di loro a livello planetario. Firenze è una piazza esigente, non come Milano o Roma, ma comunque difficile. Lui ha saputo emergere dopo che era stato messo sullo stesso piano di Kouame e Cutrone. Sotto esame ha avuto qualche difficoltà, ma non mi sembra abbia smesso di voler migliorare i difetti. Molti atleti serbi di tutti gli sport sono così".