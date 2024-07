SCAMACCA, Questo dolore durerà, ma è un piccolo intoppo

FirenzeViola.it

Dopo la sconfitta all'Europeo contro la Svizzera, l'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale italiana Gianluca Scamacca ha postato tramite il suo profilo ufficiale di X, scusandosi con i tifosi italiani:

"Ci è voluto un po' di tempo per riflettere sulla partita di qualche giorno fa, questo dolore durerà per un po' ma, orgogliosi dei nostri sforzi, questo è un piccolo intoppo. sappiamo dove vogliamo essere e torneremo più forti. Grazie per tutto il supporto in Germania".