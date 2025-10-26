Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala prima punta, Bailey titolare

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala prima punta, Bailey titolareFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 14:40News
di Redazione FV

Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida fra Sassuolo e Roma in programma alle ore 15. Di seguito le formazioni ufficiali. 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala.