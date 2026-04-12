Sassuolo, Grosso sul rosso a Berardi: "Mi ha detto di non aver fatto nulla"
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Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel match delle 12:30 con il Genoa dando la sua versione dei fatti sull'espulsione arrivata all'intervallo per Berardi e Ellertsson: "Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E' un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso".
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