Sassuolo, Grosso sul rosso a Berardi: "Mi ha detto di non aver fatto nulla"

Sassuolo, Grosso sul rosso a Berardi: "Mi ha detto di non aver fatto nulla"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel match delle 12:30 con il Genoa dando la sua versione dei fatti sull'espulsione arrivata all'intervallo per Berardi e Ellertsson: "Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E' un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11, Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L'arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso".