Che show Como-Inter: vincono i nerazzurri 3-4 e volano a +9 sul Napoli

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Successo pesante per l’Inter nel posticipo della 32a giornata di Serie A: i nerazzurri infatti, al termine di una grande rimonta, si sono imposti per 4-3 sul campo del Como dopo essere stati sotto di due reti, in virtù dei gol di Valle e di Paz. I nerazzurri però già a fine primo tempo hanno reagito e hanno trovato il 2-1 con Thuram, bravo a ripetersi a inizio ripresa su un’errata uscita di Butez e a fare 2-2. Da quel momento si è scatenato Dumfries, che è riuscito prima a fare il 2-3 e poi il 2-4.

Nel finale, rigore inventato per il Como e rete di Da Cunha dal dischetto: 3-4 ma non c’è più tempo. L’Inter vince e sale a quota 75 punti, a +9 sul Napoli. Il Como scende al 5° posto ed è a -2 dalla Juventus.