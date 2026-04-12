Como-Inter chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali del match
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Sono da poco arrivate le formazioni ufficiali di Como-Inter, match che chiude la domenica di Serie A. Ecco le scelte di Fabregas e Chivu per la sfida del Sinigaglia, che inizierà alle 20:45:
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 34 Diego Carlos, 2 Kempf, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
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