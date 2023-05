SAS-FIO, Dalle 15 in vendita i biglietti: tutte le info

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dalle ore 15 di questo pomeriggio, saranno in vendita, tramite il portale online di Vivaticket, i biglietti per Sassuolo-Fiorentina, l'ultima sfida di Serie A per entrambe le squadre. Il settore ospiti, ossia la Tribuna Nord, ha un prezzo univoco di 25 euro. L'incasso della gara, come annunciato ieri dalla società neroverde, sarà devoluto all'Emilia-Romagna dopo la tragica alluvione. Di seguito la foto con i prezzi.