Ufficiale

Ex obiettivi, Rafa Mir lascia il Siviglia e si accasa all'Elche in prestito

Ex obiettivi, Rafa Mir lascia il Siviglia e si accasa all'Elche in prestitoFirenzeViola.it
© foto di Dimitri Conti
Oggi alle 11:44News
di Redazione FV

Cercato dalla Fiorentina nelle ore finali dell'ultima finestra invernale di trattative come possibile vice in attacco di Moise Kean, Rafa Mir ha salutato ufficialmente il Siviglia. Il centravanti spagnolo si è accasato in prestito fino a giugno all'Elche, società neopromossa in Liga, con un'operazione che prevede anche un’opzione di acquisto a favore del club franjiverde. "La società e i tifosi accolgono Rafa con entusiasmo, certi che il suo contributo possa fare la differenza in una stagione che si preannuncia piena di sfide", si legge nel comunicato del club iberico.