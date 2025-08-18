Cagliari-ACF, vietata vendita di biglietti ai residenti della provincia di Firenze

L'Unione Sarda scrive che è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Firenze per la partita di domenica tra Cagliari e Fiorentina: "Cagliari-Fiorentina, vietata la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Firenze. Il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura di Cagliari «per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive». Il match, valido per la prima giornata del campionato di serie A, è in programma domenica 24 agosto alle 18:30".