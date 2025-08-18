Il Torino mette nel mirino Fortini. Tuttosport: "ACF preferisce il prestito"

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il Torino è alla ricerca di una giovane scommessa da valorizzare. L'ultima idea - si legge - è Niccolò Fortini della Fiorentina. I granata hanno messo nel mirino il classe 2006 per cui i dirigenti viola prediligerebbero la formula del prestito secco. Sul terzino ci sono anche Genoa e Cagliari, oltre a diverse squadre di Serie B.