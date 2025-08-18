Coppa Italia, oggi si chiudono i 32° di finale: ecco le 4 gare in programma

vedi letture

Oggi si chiude il programma dei 32° di finale di Coppa Italia. Ieri sera hanno passato il turno il Milan, che ha battuto 2-0 il Bari, il Pisa, il Parma e il Frosinone, oggi invece toccherà, riguardo alle formazioni di Serie A, a Verona, Udinese e Torino. Si inizia nel tardo pomeriggio, alle 18:00 è in programma la sfida tra Audace Cerignola e Verona mentre alle 18:30 sarà il momento di Spezia-Sampdoria. In serata toccherà a Udinese-Carrarese, calcio d'inizio alle 20:45, e Torino-Modena (21:15). Essendo arrivata tra le prime 8 nella scorsa Serie A la Fiorentina entrerà in scena nella competizione invece a partire dagli ottavi di finale. Di seguito il programma di questa sera con le ultime 4 sfide dei 32° di finale di Coppa Italia:

COPPA ITALIA - 32° DI FINALE

18:00 Audace Cerignola vs Verona

18:30 Spezia vs Sampdoria

20:45 Udinese vs Carrarese

21:15 Torino vs Modena