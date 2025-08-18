Bosnia, c'è la lista dei convocati: presenti i due viola, Kospo e Dzeko

Bosnia, c'è la lista dei convocati: presenti i due viola, Kospo e DzekoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 15:27Primo Piano
di Redazione FV

La Bosnia Erzegovina ha pubblicato sul proprio profilo Instagram l'elenco dei convocati per gli impegni del 6 e 9 settembre validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Presenti anche due calciatori della Fiorentina: in particolare Eman Kospo ed Edin Dzeko.

Di seguito la lista completa: