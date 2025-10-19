Salary cap, la Premier si prepara a mettere un nuovo tetto
La Premier League si prepara a votare un nuovo salary cup, che i 20 club della massima serie inglese devono ancora approvare con il voto, previsto nelle prossime settimane. Ma arrivare ad un accordo non sarà semplice, spiega il Daily Mail, visto il sistema economico-finanziario che i club dovranno votare si basa su un sistema calcolato sui ricavi da diritti tv e premi dell’ultima classificata del campionato precedente che in concreto porterebbe la spesa massima complessiva di ciascuna società a un multiplo di quanto incassato dal club che ha terminato il campionato precedente al 20° posto.
Il nuovo sistema, detto di ancoraggio, imporrebbe un limite in termini di costi rosa, comprendendo stipendi di calciatori e staff, ammortamenti e commissioni agli agenti con forti penalizzazioni per chi non lo rispetta. Tra i club avversi ci sono i due di Manchester che sostengono che il nuovo salary cup limiterebbe la competitività dei club inglesi e porterebbe minor attrattività per i campioni.
