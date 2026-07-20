Reginaldo: "Viery dovrà imparare disciplina tattica. Dodo? Cederlo sarebbe grave perdita"

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L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo è intervenuto a Radio Bruno per parlare del connazionale Viery, presentato oggi alla stampa, e di attualità viola in generale: "Gli servirà un po' di tempo perché in Brasile non c'è disciplina tattica, ma la Fiorentina con lui ha fatto una scelta giusta. Se ha voglia di imparare, un mese di ritiro gli basta per capire quello che deve fare nel calcio italiano"

Nella Fiorentina c'è anche un altro brasiliano, Dodo: "Cederlo sarebbe una grave perdita - afferma ancora Reginaldo - Nel suo ruolo al momento è uno dei più forti, perché fa entrambe le fasi. Pensavo addirittura potesse essere convocato per il Mondiale. Inoltre fa sempre le cose con il sorriso e questo fa bene al gruppo"

Sul nuovo ciclo con Grosso: "La scelta dell'allenatore è stata ottima, ha fatto un bel calcio a Sassuolo senza avere fenomeni a disposizione. I tifosi viola hanno bisogno di divertirsi, so quanto ci tengono e la Fiorentina ora può fare bene".

Da attaccante poi Reginaldo blinderebbe Kean per un altro anno: "Se sta bene fisicamente, ci sono pochi attaccanti in giro come lui. Gli darei un altro anno di fiducia, sperando non abbia infortuni come nella scorsa stagione".