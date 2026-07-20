Il Belgio e il ct Rudi Garcia si dicono addio: contratto non rinnovato
I Mondiali hanno segnato la fine di tanti cicli tecnici nelle singole Nazionali, come quello di Rudi Garcia nel Belgio. E' la federazione stessa a comunicare che il contratto del ct ed ex allenatore della Roma, in scadenza tra undici giorni - il 31 luglio 2026 - non sarà rinnovato.
La nota del Belgio
Ecco la nota della Royal Belgian Football Association: "Rudi Garcia e la RBFA non rinnoveranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia ha assunto l'incarico il 1° febbraio 2025, succedendo a Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Diavoli Rossi belgi si sono assicurati un posto nella Lega A della UEFA Nations League e si sono qualificati per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ai Mondiali, i Diavoli Rossi belgi sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Spagna, che poi si è laureata campione del mondo".
Le parole di Garcia
Ha parlato in via ufficiale anche Rudi Garcia, sempre attraverso i canali della federazione belga: "Dopo aver discusso con la RBFA, abbiamo deciso di non prolungare l'eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio in Lega A della UEFA Nations League e tra le prime otto squadre al mondo. Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguire la transizione generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare".
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