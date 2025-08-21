Sacchi sulla prossima Serie A: "La Fiorentina può entrare nel gruppo di testa"

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore ed ex ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla prossima stagione di Serie A che coinvolgono anche la Fiorentina: "L’Atalanta ha avviato la ricostruzione. Dopo il regno di Gasp, ha scelto Juric. Bisogna dargli il tempo di entrare nella testa dei giocatori. Il Bologna è forte, solido, determinato.

Gioca un bellissimo calcio, lo ha dimostrato vincendo la Coppa Italia, e Vincenzo Italiano è un bravissimo allenatore di cui, secondo me, si parla poco. La Fiorentina, con Pioli, punta a entrare nel gruppo di testa. Ce la può fare, soprattutto se Kean proseguirà nel suo percorso di crescita".