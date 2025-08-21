Sacchi sulla prossima Serie A: "La Fiorentina può entrare nel gruppo di testa"

di Redazione FV

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore ed ex ct della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla prossima stagione di Serie A che coinvolgono anche la Fiorentina: "L’Atalanta ha avviato la ricostruzione. Dopo il regno di Gasp, ha scelto Juric. Bisogna dargli il tempo di entrare nella testa dei giocatori. Il Bologna è forte, solido, determinato.

Gioca un bellissimo calcio, lo ha dimostrato vincendo la Coppa Italia, e Vincenzo Italiano è un bravissimo allenatore di cui, secondo me, si parla poco. La Fiorentina, con Pioli, punta a entrare nel gruppo di testa. Ce la può fare, soprattutto se Kean proseguirà nel suo percorso di crescita".