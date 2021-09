SACCHI, Anni '80? Che qualità! A Firenze c'era Baggio

In un'intervista rilasciata questa mattina a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della Nazionale Italiana, ha ricordato il grande calcio del passato di cui è stato a lungo protagonista: «Il livello tecnico era molto alto in tutto il campionato. Faccio qualche esempio. Il Napoli aveva Maradona e Careca, il Milan aveva Gullit e Van Basten, l’Inter aveva Diaz e Serena e poi Serena e Klinsmann, la Fiorentina aveva Roberto Baggio, nella Sampdoria c’erano Vialli e Mancini. Insomma, tanti campioni che impreziosivano la scena».