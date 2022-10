SACCHETTI, Manca solo il gol. Serve un uomo d'area

L'ex viola Luigi Sacchetti è stato intervistato per parlare di Fiorentina il giorno dopo la sconfitta interna con la Lazio. Queste le sue parole: “La Fiorentina fatica a segnare, così in Serie A ti puniscono. Italiano ha da lavorare sotto questo aspetto. Non so se è un problema di squadra o degli attaccanti, cioè se il gruppo non è costruito per fare gol. Manca la finalizzazione ed è un aspetto non di poco conto”.

Sul mercato di gennaio: “Un attaccante vecchio stampo farebbe comodo. Jovic fa bene alla squadra e va aspettato, ma non ha visto il campo per molto tempo, mentre Cabral non si è ancora ambientato. Serve un uomo d'area”.

Sulla piazza: “Non credo che l’ambiente influisca sulla squadra. Firenze critica per natura. La cosa importante è che lo spogliatoio sia compatto. Secondo me alla Fiorentina manca solo il gol, non penso ci siano problemi di spogliatoio”.