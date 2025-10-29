Sabato sulla sua ex Inter: "Stasera non può perdere punti contro una Fiorentina così"

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha parlato della sfida di questa sera dei nerazzurri con la Fiorentina, a Tmw Radio: "Deve cercare di fare un inizio travolgente. L'Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c'è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante. Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?".