Sabato sulla sua ex Inter: "Stasera non può perdere punti contro una Fiorentina così"
L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha parlato della sfida di questa sera dei nerazzurri con la Fiorentina, a Tmw Radio: "Deve cercare di fare un inizio travolgente. L'Inter è forte, non mi preoccupa. Anche i prossimi turni sono abbordabili, riuscire a fare tre vittorie di fila in un campionato dove non c'è una più forte ma tutte hanno problemi, sarebbe importante. Tre ko già ora non sono pesanti. I campionati poi non si vincono con le big ma con le piccole. Chiaro, stasera non devi permetterti di perdere punti, perché quando ti ricapita di incontrare una Fiorentina così?".
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
Pioli confermato e difeso ma al Viola Park c'è apprensione: un altro tecnico sarebbe già stato esonerato. Ecco l'equivoco che ha fatto saltare il centrocampo e che complica il mercato di gennaio. Contro l'Inter con mentalità da lotta salvezza
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l'immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Un punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
