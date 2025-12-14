Genoa-Inter, scontri tra tifoserie fuori dal Ferraris: in fiamme un'autovettura
Come riportato da Tuttomercatoweb.com ci sono stati momenti di forte tensione all'esterno dello stadio "Luigi Ferraris" dove è attualmente in corso il match fra Genoa e Inter. Intorno alle ore 16.30 c'è stato un lancio di bengala e petardi nei pressi del settore ospiti fra le due tifoserie. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che presidiavano la zona. Addirittura un'autovettura parcheggiata nei pressi dello stadio, colpita da uno dei tanti razzi lanciati, ha preso fuoco.
