Sabato: "Per l'Inter mi piacerebbe Dodo. La Fiorentina? Paratici non gioca"

Intervistato da TMW, l'ex giocatore dell'InterAntonio Sabato parlando di calciomercato per i nerazzurri ha detto: "A me piacerebbe Dodo della Fiorentina". E sulla Fiorentina ha aggiunto: "Mi dispiace molto per la squadra viola. Arriverà Paratici, è un dirigente importante, ma lui non gioca. Ha esperienza di squadre che lottano per certe ambizioni, qui occorre prendere giocatori di carattere, che lottano. I giocatori viola non sono abituati a giocare in questa situazione. Tutti devono capire che ogni partita è uno spareggio, o vita o morte. Ci vuole assolutamente questa mentalità".