Sabato: "Per l'Inter mi piacerebbe Dodo. La Fiorentina? Paratici non gioca"
FirenzeViola.it
Intervistato da TMW, l'ex giocatore dell'InterAntonio Sabato parlando di calciomercato per i nerazzurri ha detto: "A me piacerebbe Dodo della Fiorentina". E sulla Fiorentina ha aggiunto: "Mi dispiace molto per la squadra viola. Arriverà Paratici, è un dirigente importante, ma lui non gioca. Ha esperienza di squadre che lottano per certe ambizioni, qui occorre prendere giocatori di carattere, che lottano. I giocatori viola non sono abituati a giocare in questa situazione. Tutti devono capire che ogni partita è uno spareggio, o vita o morte. Ci vuole assolutamente questa mentalità".
Pubblicità
News
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratoridi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
Copertina
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com