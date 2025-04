Sabato i funerali del Papa. Nuovi rinvii in Serie A? Lazio-Parma probabile

L'annuncio del Vaticano che ha programmato per la mattinata di sabato 26 aprile i funerali di Papa Francesco, morto a 88 anni ieri mattina, secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere dello Sport apre un punto interrogativo sulle gare di Serie A previste per quel giorno che rischiano di essere rinviate come accaduto a quelle di ieri.

Un'ipotesi, quella del rinvio, che potrebbe riguardare Inter-Roma (in programma sabato alle ore 18) e soprattutto la partita successiva delle ore 20:45, Lazio-Parma in programma nella Capitale dove è attesa una grande folla per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Anche per motivazioni di ordine pubblico prende corpo l'ipotesi (manca ancora l'ufficialità) del rinvio al lunedì della partita, non alla domenica perché si tratta del giorno in cui è in programma il 'Giubileo dei Giovani' con più di 100mila persone in arrivo per l'occasione.