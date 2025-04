Manchester United-Fiorentina il 9/08. "Negli ultimi anni legame tra i club"

vedi letture

Dopo l'annuncio della Fiorentina dell'amichevole estiva con il Manchester United, anche il club inglese ha spiegato i dettagli della partita in programma il prossimo 9 agosto che per le due squadre arriverà al termine della preparazione estiva in vista dell'inizio della prossima stagione. Le due squadre si giocheranno la Snapdragon Cup, giocata a San Diego le ultime due volte.

Lo United ha ricordato l'ultimo incontro con la Fiorentina tornando alla stagione 1999/2000 e alle due sfide nei gironi di Champions League, con i viola che si imposero 2-0 al Franchi per poi cadere 3-1 ad Old Trafford. Per poi aggiungere: "Negli ultimi anni - ha scritto lo United - il legame tra le due squadre è avvenuto attraverso i giocatori: il più noto dei quali è l'ex portiere dello United David De Gea, passato alla Fiorentina nel 2024. La scorsa stagione, i Reds hanno beneficiato dell'esperienza di Sofyan Amrabat, arrivato in prestito dal club Artemio Franchi, giocando per l'ultima volta nella vittoria contro il Manchester City nella finale di FA Cup lo scorso maggio".

Jason Wilcox, direttore tecnico del Manchester United, ha dichiarato: "Questa ultima partita di precampionato è fondamentale per la nostra preparazione alla stagione 2025/26: garantirà a tutti i giocatori di avere a disposizione un tempo di gioco competitivo, contro avversari di alto livello, in diversi contesti, tra cui l'Old Trafford, prima della ripresa della Premier League".