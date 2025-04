Champions, equilibrio e occasioni all'Emirates ma vince il PSG: cade l'Arsenal in casa

Il Paris Saint-Germain si impone per 1-0 sul campo dell'Arsenal nella prima semifinale d'andata di Champions League. La squadra di Luis Enrique porta a casa una partita tutto sommato equilibrata, condita da varie occasioni da ambo le parti ma decisa da una sola rete, quella di Ousmane Dembelé in apertura di gara. Poi un gol non convalidato ai Gunners per fuorigioco, diverse parate di Donnarumma ma anche una traversa colpita dai parigini, che al ritorno al Parco dei Principi partiranno con un piccolo vantaggio per guadagnarsi il posto in finale. Domani l'altra gara d'andata con Barcellona-Inter.