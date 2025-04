Kean o non Kean, tocca a Gudmundsson. Il riscatto è più vicino

vedi letture

Sprazzi di Albert Gudmundsson. Questi si sono visti nelle ultime settimane a Firenze e più in generale in tutta la sua prima stagione con la maglia della Fiorentina. Il numero sulle spalle e il prezzo del cartellino pesano come macigni sulle spalle dell'attaccante islandese che piano piano però sta trovando il suo ruolo nello scacchiere di Palladino e sta tornando decisivo con assist e gol propiziati, mentre per i gol realizzati bisogna tornare indietro al 16 marzo scorso, un mese e mezzo fa, con quel destro contro la Juventus che ha fatto esaltare il popolo fiorentino.

Con il Betis al fianco di Kean (o Beltran)

Quale occasione migliore per tornare al gol di una semifinale europea e di un palcoscenico come il Benito Villamarin domani sera? Gudmundsson sa che ora si decide la stagione e la crescita nello stato di forma induce a guardare con ottimismo a questo mese finale di stagione al cardiopalma. Sono 8 le reti stagionali tra campionato e Conference, ancora troppo poco per chi la scorsa stagione aveva trascinato il Genoa a suon di reti e di assist (ben 14 gol e 4 assist in Serie A). Palladino non ha ancora sciolto il dubbio sulla presenza di Moise Kean dal 1' a Siviglia ma poco importa a Gudmundsson che anche con Beltran ha dimostrato di riuscire a trovare l'intesa giusta.

Il riscatto è in bilico ma sono stati fatti passi avanti

Poi sarà tempo di discutere il riscatto del giocatore con il Genoa. La Fiorentina ancora non ha sciolto le riserve sulla volontà di esercitare i circa 20 milioni (compresi i bonus) pattuiti in estate con il Grifone dopo gli 8 già versati, ma la sensazione che si respira al Viola Park è che la continuità fisica che Gudmundsson sta dimostrando in queste settimane possa dare la spinta giusta al riscatto. Certo, c'è ancora da capire cosa accadrà con il processo in Islanda, ma rispetto a qualche settimana fa si respira molta più fiducia nel riscatto di un calciatore che entrerebbe di diritto negli acquisti più costosi della storia della Fiorentina.