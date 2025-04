A Siviglia tifosi del Betis anche nel settore ospiti della Fiorentina: il motivo

vedi letture

La Nazione oggi in edicola racconta la trasferta di Siviglia per gli oltre 1000 tifosi della Fiorentina che partiranno tra oggi e domani alla volta della città spagnola che sarà teatro della semifinale di Conference League. Una trasferta abbastanza comoda, specialmente per i 168 tifosi che hanno scelto di viaggiare col volo charter organizzato da ATF in collaborazione con SoloViola. Partenza domani mattina da Forlì, rientro in nottata direttamente dopo la partita. . In totale, nel settore ospiti, saranno circa 1.200 i tifosi della Fiorentina.

Settore che non è andato esaurito, perché il Betis aveva dato alla Fiorentina circa 2.800 biglietti (il 5% della capienza totale come da regole Uefa). Il problema principale? Gli alti costi di una trasferta che capita a cavallo di un ponte che ha fatto lievitare i prezzi. Il club andaluso ha così messo a disposizione dei propri tifosi una parte dei biglietti rimasti invenduti, quindi seppur con un cuscinetto di sicurezza ci saranno tifosi del Betis anche nel settore ospiti. Oltre 50mila andalusi contro 1200 tifosi della Fiorentina: ci sarà anche questo al Benito Villamarin.