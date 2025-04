Senza Dodò e Kean è emergenza, ma nelle difficoltà questo gruppo ha sempre risposto presente

vedi letture

Un avvicinamento tutt’altro che semplice quello della Fiorentina alla sfida all’Empoli di oggi, e d’altronde non sarebbe potuto esserlo nel momento in cui sono venuti meno Kean e Dodò. Il primo destinato a rientrare nei prossimi giorni, comunque in vista della gara con il Siviglia, il secondo quando sarà possibile ma nella più ottimistica delle ipotesi soltanto domenica prossima a Roma.

Di necessità virtù

La sostanza delle cose non cambia, anche oggi Palladino deve fare a meno di due tra i calciatori più impiegati della stagione, e il loro rendimento ne spiega ampiamente il motivo. Quindi avanti ancora con Gud e Beltran versione strana coppia e probabilmente Folorunsho sulla destra al posto del brasiliano, ipotesi che pare favorita su quella che vedrebbe dentro Moreno (in forte difficoltà in quel ruolo nella gara in Slovenia contro il Celje).

In passato viola usciti dall’emergenza a testa alta

C’è da dire che in questa annata non è la prima volta che la Fiorentina si ritrova in emergenza, basterebbe pensare al trionfale 3-0 rifilato all’Inter per accorgersi che dalle difficoltà gli uomini di Palladino sono sempre usciti a testa alta. Una caratteristica non da poco per un gruppo che quest’anno ha affrontato anche vicende extra campo, e che proprio attraverso le difficoltà si è compattato restando in corsa per l’Europa (e per la Conference League).

Una semifinale di alto spessore

Perchè poi è chiaro che se il pensiero oggi non può che andare alla sfida all’Empoli, e magari anche a quella tra Inter e Roma che potrebbe render più interessante la classifica dei viola, all’orizzonte fa già capolino il Betis Siviglia. Sfida intrigante e di alto livello quella in arrivo giovedì, alla faccia di chi questa Conference non riesce proprio a digerirla, e da affrontare con la voglia di essere ancora protagonisti in una notte di coppa. Magari con un Kean in più al centro dell’attacco.