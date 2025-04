Buone notizie per Dodo. Quando potrebbe tornare e cosa sarà decisivo

Buone notizie anche sul fronte Dodo per la Fiorentina. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani - come già ricostruito su queste pagine LEGGI QUA -, l'esterno brasiliano, sottoposto venerdì scorso a un intervento per rimuovere l'appendicite, ieri ha fatto di nuovo capolino al Viola Park per assistere all'allenamento dei compagni. A Siviglia non ci sarà, così come dovrà saltare con ogni probabilità anche la partita con la Roma, ma l'obiettivo è esserci per il ritorno di Conference League tra 8 giorni a Firenze.

Dodo lo ha già fatto sapere a staff e compagni: troppa la voglia dell'ex Shakhtar di non mancare a un appuntamento con la storia, in una serata che potrebbe dare alla Fiorentina la terza finale di Conference League consecutiva. Decisivo per capire quando tornerà in campo Dodo sarà il controllo in ospedale fissato per sabato prossimo.