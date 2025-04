FirenzeViola È la settimana decisiva della stagione. Otto giorni per cullare grandi sogni

Siamo arrivati al momento clou. Da oggi in otto giorni la Fiorentina si gioca la sua stagione: il doppio confronto in Conference contro il Betis Siviglia e in mezzo il match con la Roma in campionato, una sfida che vale tantissimo in chiave europea. E' tutto aperto, è tutto possibile. Otto giorni che potranno far salire ulteriormente l'entusiasmo, otto giorni che tutti a Firenze sperano possano far scattare un'ulteriore grande scintilla in vista del traguardo. La squadra di Palladino arriva a questi appuntamenti con una condizione fisica tutto sommato incoraggiante, lo dicono le ultime partite, una vinta in rimonta con il Cagliari l'altra controllando il match nel secondo tempo contro l'Empoli. Se poi dovevano arrivare delle risposte da parte del gruppo, i segnali sono stati molto positivi. "La Fiorentina è come una famiglia", ha detto in queste ora Rolando Mandragora, ora più che mai uno dei leader di uno spogliatoio divenuto ancor più compatto e determinato nelle difficoltà.

Testa al Betis - Si parte domani sera con una partita dai contenuti tecnici e agonistici elevati. Palladino stasera dirà se Kean giocherà dall'inizio o partirà dalla panchina. Averlo rivisto in foto con il sorriso sulle labbra è già un bel punto di ripartenza. O dall'inizio o a gara in corso il centravanti viola potrà dire la sua e poi potrà probabilmente essere al cento per cento nella gara di ritorno. E l'impressione è che la qualificazione alla finale si giocherà proprio a Firenze, quando ci sarà bisogno di tutti i migliori ma anche della spinta decisiva di Firenze.

Roma altro esame - Quello di domenica alle 18 sarà forse l'esame più severo in campionato dell'ultimo mese e mezzo. La squadra giallorossa ha un punto in più della Fiorentina ed è soprattutto reduce da 18 risultati utili consecutivi. L'occasione che però si presenta ai viola è ghiotta, considerando che adesso il quarto posto è a soli tre punti di distanza e domenica sera si giocherà proprio Bologna-Juventus. Verrebbe da dire che è il caso di spingere a tavoletta anche in campionato, fermo restando che qualche energia inevitabilmente dovrà essere 'salvaguardata' in vista della gara di ritorno col Betis. Otto giorni per provare a costruire un sogno, sia per la Conference che per il campionato. La Fiorentina vuol provare a superarsi.