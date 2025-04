Dagli inviati Cataldi out dalla rifinitura ma non c'è preoccupazione: lavoro a parte previsto

Ha destato un po' di apprensione l'assenza di Danilo Cataldi dal gruppo della Fiorentina che si allena al Viola Park alla vigilia dell'andata della semifinale di Conference League contro il Betis di Siviglia. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il centrocampista ex Lazio si allena a parte come previsto da programma, quindi il club viola è piuttosto tranquillo in merito alla sua presenza almeno tra i convocati per la partita di domani. A questo punto non resta che attendere la lista dei convocati che verrà diramata dalla Fiorentina poco dopo l'ora di pranzo.