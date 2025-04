Live Fiorentina-Empoli 2-1, finisce così: rivivi la diretta testuale di FirenzeViola.it

FINISCE QUI! LA FIORENTINA BATTE L'EMPOLI 2-1.

90'+5' - Kovalenko! Ci riprova da fuori, stavolta tiro impreciso e palla larga.

90'+4' - Pablo Marì è sulle ginocchia, qualche problema per il difensore viola.

90'+2' - KOVALENKO! Altra occasione Empoli! Tiro da fuori al volo, respinge ancora De Gea.

90'+1' - 6 minuti di recupero.

90' - Che occasione per l'Empoli! Rischio assurdo per la Fiorentina. Kovalenko tenta la conclusione in porta col destro, si distende De Gea per bloccare la sfera.

89' - Ultimo cambio in casa Empoli, fuori Goglichidze, dentro Sambia.

86' - Mancino di Mandragora sulla barriera.

85' - Incursione centrale di Parisi, lo butta giù Kovalenko. Punizione da buona posizione per la Fiorentina. Ci proverà Mandragora.

83' - Gosens ancora a terra, ha problemi all'anca per una caduta. Al momento il gioco è fermo. Palladino ha finito i cambi.

82' - Cambio anche nella Fiorentina, fuori Gudmundsson per Fagioli.

82' - Altro cambio in casa Empoli, dentro Konate per Fazzini.

80' - Dieci minuti alla fine, più l'eventuale recupero.

78' - Ammonito Mandragora per proteste.

76' - Altro cambio nell'Empoli, fuori Grassi, dentro Kovalenko.

75' - Ferma il gioco l'arbitro per un colpo al volto fortuito ricevuto da Mandragora, nel contrasto di gioco con Henderson.

73' - Gosens! Ancora Fiorentina pericolosa. Recupera un bel pallone Zaniolo che poi serve Gosens arretrato. Ma il tiro del tedesco è impreciso e finisce al lato.

69' - Terzo e quarto cambio in casa Fiorentina: è il momento di Zaniolo, esce Beltran. Fuori Folorunsho, dentro Parisi.

68' - Dall'angolo Mandragora pesca Gosens sul secondo palo. Il tedesco però non arriva per un soffio.

67' - Gudmundsson!!!!! Vicina al 3-1 la Fiorentina. Controllo e tiro a giro, Vazquez attento e respinge.

66' - Folorunsho prova a partire in contropiede, fermato da Ismajli.

65' - Folorunsho! Prova il tiro da fuori ma palla che esce larga!

63' - Possibile contropiede viola, fermato però Gudmundsson, servito da Richardson.

60' - Ecco che Palladino corre ai ripari: primi due cambi in casa viola. Fuori Adli e Ranieri, dentro Richardson e Comuzzo.

59' - Sembra andare meglio l'Empoli in questo frangente di gara. Fiorentina un po' in confusione.

Perde palla Adli con la complicità di Gosens. Goglichidze la recupera e va al cross basso sul quale irrompe il numero 10 che approfitta del movimento di Colombo per battere De Gea col destro. Il gol di Fazzini riapre la partita.

57' - GOL DELL'EMPOLI! SEGNA FAZZINI!

56' - Esposito! Prova la conclusione da fuori, blocca De Gea.

55' - Fallo di Ranieri in ripartenza su Colombo. Giallo pesante, era in diffida e salterà Roma-Fiorentina.

53' - Giallo per Henderson appena entrato. Punito un pestone su Adli.

51' - Punizione gestita male dall'Empoli, spazza la difesa viola.

50' - Rimane giù Beltran dopo un contrasto di gioco. Poi fallo di Mandragora su Colombo.

48' - Gestisce il possesso la Fiorentina, interrompe l'azione Rapuano per un fuorigioco di Beltran sul lancio di Pablo Mari.

46' - Via al secondo tempo, formazione viola inviariata. Doppio cambio nell'Empoli, fuori Solbakken e Anjorin, dentro Colombo e Henderson.

--- INTERVALLO ---

Finisce qui il primo tempo, con il doppio vantaggio viola firmato Adli e Mandragora.

45' - Un minuto di recupero.

Aveva segnato l'Empoli, ma Solbakken si era evidentemente portato il pallone fuori al momento del cross. Ha lasciato proseguire Rapuano, per poi fischiare e segnalare che il pallone era uscito.

43' - GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI!

42' - Prova a sfondare Folorunsho ma il suo cross è sballato.

38' - Conclusione da fuori di Grassi, facile presa per De Gea.

37' - Battuto male dallo stesso Anjorin che non trova la parta, conclusione che finisce alta.

36' - Folorunsho spende un fallo per interrompere la percussione di Anjorin, calcio di punizione da posizione interessante conquistato dall'ex Chelsea.

35' - Fallo di mano intenzionale di Grassi, ma niente cartellino.

33' - Rientra Gosens e gioco che ormai è ripreso da un paio di minuti

30' - Cade male Gosens dopo essere saltato sopra Gyasi. Gioco al momento fermo.

27' - Gudmundsson porta palla, serve Adli e poi Gosens in sovrapposizione. Ma il terzino viola veien fermato da Goglichidze, rimessa dal fondo azzurra.

Folorunsho rifinisce per Adli che crossa nel mezzo. Mandragora spalle alla porta controlla, se la alza e rovescia in porta. Palo, gol e raddoppio della Fiorentina. Rete incredibile del centrocampista viola.

25' - GOOOL DELLA FIORENTINA!!!! GOOOLLLL!!! HA SEGNATO MANDRAGORA IN ROVESCIATA!!! CHE GOL PAZZESCO!!!

23' - Dalla bandierina spazza Adli.

22' - Ci prova l'Empoli con Fazzini, cross rimpallato e angolo per gli azzurri.

Gioco fermo perché si accendono gli animi tra le due squadre in campo dopo questo scontro di gioco. I compagni di squadre di Anjorin lo portano via.

20' - Secondo ammonito della gara: Anjorin per un fallo su Cataldi.

18' - Esposito prova a far correre Pezzella a sinistra, ma il suggerimento è troppo lungo e la palla sfila sul fondo.

16' - Ammonito Beltran.

15' - Occasione Fiorentina! Ranieri in proiezione offensiva vince il contrasto con Solbakken e invece di calciare mette in mezzo verso Beltran, preceduto da Ismajli.

13' - Tanti errori gratuiti commessi in questa prima parte di gara dalla Fiorentina, che si ritrova avanti avendo sfruttato l'unica azione costruita fino a questo momento.

11' - Pongracic evita rischi e per non complicarsi la vita decide di rifugiarsi in calcio d'angolo. Dalla bandierina va ancora a calciare Anjorin.

Che azione della Fiorentina, che manda al tiro proprio Adli. Beltran avvia l'azione dopo esser stato servito da Mandragora, rifinita poi da Gudmundsson che con un passaggio in profondità perfetto pesca il francese che si presenta a tu per tu con Vasquez e lo infila in diagonale.

7' - GOOOL!!! GOOOL!!! GOOL DELLA FIORENTINA!!! SEGNA ADLI!!!

3' - Occasione Empoli! Perde un brutto pallone Pongracic, il cross di Pezzella è insidioso e De Gea ci deve mettere i guanti. Risolutivo l'intervento di Ranieri per liberare.

1' - Partiti!

14:55 - Tutto pronto al Franchi, le squadre stanno per entrare in campo

14:50 - La sfida del Franchi verrà diretta da Antonio Rapuano, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Quarto ufficiale Fourneau. VAR Marini, AVAR Guida.

Alle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina scende in campo per affrontare l'Empoli. Palladino ha deciso di giocare il derby con la coppia d'attacco formata da Gudmundsson e Beltran. Torna titolare Adli, panchina per Fagioli. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 90 Folorunsho, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 29 Adli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 9 Beltran.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 15 Comuzzo, 22 Moreno, 65 Parisi, 24 Richardson, 44 Fagioli, 27 Ndour, 17 Zaniolo, 63 Caprini.

Allenatore: Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 5 Grassi, 8 Anjorin, 3 Pezzella; 99 Esposito, 10 Fazzini; 17 Solbakken.

A disposizione: 1 Silvestri, 12 Seghetti, 98 Brancolini, 35 Mariannucci, 21 De Sciglio, 6 Henderson, 31 Tosto, 36 Bacci, 20 Kovalenko, 90 Konate, 89 Campaniello, 29 Colombo, 41 Asmussen, 7 Sambia.

Allenatore: D’Aversa.