Ufficiale Milik ha rinnovato con la Juventus: è arrivato anche il comunicato

vedi letture

Arkadiusz Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il polacco ha allungato di un anno il suo contratto, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2026, spalmando l'ingaggio e rinunciando anche a una parte di quanto avrebbe dovuto riscuotere in questa stagione. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus:"Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con Arkadiusz Milik per il prolungamento del contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027. L’attaccante polacco, in bianconero dall’agosto 2022, ha raccolto finora 17 gol nelle 75 partite giocate complessivamente con la Juventus".

Il centravanti polacco, accostato in passato anche alla Fiorentina, ancora in questa stagione che va verso la sua fine non ha neanche una presenza o una convocazione con i bianconeri, essendo fermo ormai da maggio tra un infortunio e la successiva ricaduta, prosegue con la riabilitazione per rientrare dall'infortunio che lo tiene ormai fermo dalla scorsa estate.