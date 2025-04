Baiano fiducioso del rientro di Kean: "Non mi preoccupa, ma va capito come sta di testa"

Francesco "Ciccio" Baiano, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Italia7 durante il "Salotto Viola", queste alcune delle sue parole sulla Fiorentina:

Due vittorie senza Kean e (solo contro l'Empoli) Dodo, te lo aspettavi?

"Si, me lo aspettavo. La squadra sta bene e ha dimostrato di saper sopperire anche a due assenze così pesanti. C'è un grande gruppo".

Quali saranno le condizioni di Kean? Sia a livello mentale che fisico?

"A livello fisico, nonostante lo stop, non mi preoccupa molto. Si è sempre allenato con grande intensità. Lì davanti è lui il titolare. Quindi dubito che qualche giorno senza allenarsi possa avere conseguenze così negative. Bisognerà invece capire come risponderà di testa. Non dovesse sentirsela di partire dal primo o addirittura di giocare, sarebbe opportuno non forzarlo".

Partendo dalla premessa che Kean, giovedì sera, non sarà titolare, secondo te, Palladino potrebbe pensare ad un 4321?

"No, no, non succederà. Difficile che un allenatore cambi quando le cose vanno bene e, a maggior ragione, in una sfida così importante. Anche se la Fiorentina ha sempre dimostrato di sapersi muovere discretamente in più contesti tattici".