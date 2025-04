Chelsea, Dewsbury-Hall: "In Conference ci danno per favoriti. Sarà dura batterci"

vedi letture

Il centrocampista del Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Uefa a due giorni dalla semifinale di andata di Conference League contro il Djurgarden. Queste le sue parole sulla terza competizione ueropea per club: "Sappiamo che se facciamo tutto come deve essere fatto è difficile che una squadra ci possa battere. In molti pensano che il Chelsea sia la favorita per la vittoria finale e probabilmente hanno ragione. Riguardo a me ho lavorato molto, 20 anni, per essere qui. Me lo merito".