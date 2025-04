Il Milan sta pensando di riscattare Sottil ma potrebbe chiedere uno sconto

Il Milan sta pensando di riscattare il cartellino di Riccardo Sottil. Lo riporta TMW spiegando come l'esterno, arrivato in inverno dalla Fiorentina per completare il reparto offensivo, sia molto stimato all'interno del club rossonero.Tra le altre caratteristiche che potrebbero convincere il Milan a riscattarlo c'è il fatto che Sottil è ancora giovane, ha sempre fatto bene quando chiamato in causa (cinque gare in Serie A, due in Coppa Italia) ed è italiano.

Il costo del cartellino sarebbe di circa 11 milioni di euro, anche se bisognerà capire se il Milan chiederà almeno uno sconto sulla cifra, oppure di rinnovare il prestito per un altro anno. Molto poi dipenderà dal nuovo direttore sportivo, perché Sottil verrà valutato tramite gli occhi del nuovo dirigente.