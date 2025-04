De Gea e la parata su Joaquin nel 2023. Ha scelto Firenze anche per la Conference

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani parla di David De Gea e dei corsi e ricorsi storici contro il Betis di Siviglia. Perché l'ultima grande notte europea vissuta con la maglia del Manchester United, il portiere spagnolo la visse proprio al Benito Villamarin nel 2023, stadio del Betis, con una parata su Joaquin che ancora si ricordano soprattutto Pellegrini, allenatore ancora sulla panchina della squadra verdiblanco. A Siviglia De Gea incontrerà tanti amici - sottolinea il quotidiano - tra cui quell'Isco con cui ha condiviso un Europeo e un Mondiale.

De Gea si prepara a giocare la partita numero 43 in competizioni UEFA, alle spalle ha grandi soddisfazioni europee con due Europa League e una Supercoppa Uefa vinte, ora il trentaquattrenne madrileno va a caccia della medaglia più importante anche in Conference, una competizione snobbata dai più (fi no a questa fase) ma che ha inciso anche nella sua scelta di venire a Firenze. In attesa di capire se anche il prossimo anno sarà Europa per la Fiorentina - condizione importante per la permanenza di De Gea - si gode un'altra serata europea.