Sabatini sul match della viola: "Ieri non c'è stata partita. Il Palace ha dominato"

Sabatini sul match della viola: "Ieri non c'è stata partita. Il Palace ha dominato"FirenzeViola.it
Oggi alle 16:13News
di Redazione FV

Il noto giornalista, Sandro Sabatini ha parlato della partita della Fiorentina contro il Crystal Palace sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni: "Per quanto riguarda la Fiorentina, la partita non c'è stata, perché, a parte i primi dieci minuti in cui Fagioli sembrava aver dato l'illusione di poter governare una sfida che sembrava impari, il Crystal Palace ha dominato. Si è visto un divario nettissimo tra il calcio inglese e italiano. Non è una questione di nazionalità, ma di tecnica". 