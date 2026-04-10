Sabatini sul match della viola: "Ieri non c'è stata partita. Il Palace ha dominato"

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Il noto giornalista, Sandro Sabatini ha parlato della partita della Fiorentina contro il Crystal Palace sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni: "Per quanto riguarda la Fiorentina, la partita non c'è stata, perché, a parte i primi dieci minuti in cui Fagioli sembrava aver dato l'illusione di poter governare una sfida che sembrava impari, il Crystal Palace ha dominato. Si è visto un divario nettissimo tra il calcio inglese e italiano. Non è una questione di nazionalità, ma di tecnica".