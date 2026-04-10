Corsa salvezza, Giampaolo avverte Cagliari: "Voglio una Cremonese di personalità"

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- CREMONA, 10 APR - "Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita e avere l'idea di giocarla, non subirla. Ora ogni gara è uno spartiacque". Marco Giampaolo scalda la Cremonese verso la sfida salvezza di Cagliari: il tecnico sottolinea anche il peso del fattore campo: "Incide, ma anche un punto può fare la differenza". Su Palestra: "È forte, esuberante, leggero. Può diventare un pilastro della Nazionale». Nessuno spazio alla paura: "Non esiste, esiste la responsabilità.

Preferisco chi sbaglia giocando". Sullo schieramento da adottare il tecnico è lapidario: "Il modulo è superato, le squadre sono fluide. Non voglio subire, ma proporre. Si lavora, senza alibi. Vogliamo fare una partita di personalità".