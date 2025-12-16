Paris Saint Germain, condannato a pagare 61 milioni di euro a Mbappé
(ANSA) - PARIGI, 16 DIC - Il tribunale del lavoro di Parigi ha condannato il Paris Saint-Germain a pagare quasi 61 milioni di euro a Kylian Mbappé per bonus e stipendi non pagati a partire dalla scadenza del suo contratto nel 2024. Tuttavia, il tribunale, composto da due rappresentanti del datore di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori, ha respinto la riclassificazione dei suoi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (CDI). Le richieste del PSG, pari a 440 milioni di euro, sono state respinte nella loro interezza. (ANSA).
Pubblicità
News
Giudice sportivo: multa alla Fiorentina. Due turni a Basic, stop per altri 8 giocatori. Out Zanetti e Fabregas
Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Copertina
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com