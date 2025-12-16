Piantanida: "Fiorentina? Vanoli non ha il phisique du role per gestire la situazione"

Il giornalista Franco Piantanida è intervenuto a Tmw Radio per parlare del campionato di serie A parlando anche della situazione drammatica della Fiorentina:
"Per me innanzitutto Vanoli non ha il phisique du role per gestire questa situazione. Non basta aver giocato a Firenze e aver fatto l'anno scorso trentotto partite di Serie A col Torino. Non so se riuscirà a gestire tutte le situazioni extra campo in questo momento".