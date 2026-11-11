Sabatini: "Mercato viola appariscente e non in sintonia con l'allenatore. La squadra però risalirà"

Sandro Sabatini, giornalista ed opinionista di Sportmediaset, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e tra i passaggi delle sue dichiarazioni c'è anche una parte in cui parla del momento della Fiorentina: "Secondo me si rifarà, tornerà su. Il mercato è stato molto appariscente, però era altrettanto veritiero ed evidente fosse realizzato non in sintonia tra allenatore e direttore sportivo. Se non succede, l'allenatore diventa diffidente, il direttore si siede in tribuna e si pensa non ci sia più entusiasmo. Lì si crea una situazione irrimediabile",

Esonero di Fabio Grosso? "La squadra con Vanoli piano piano si riprenderà, come l'anno scorso".