Parma, il ds Pettinà rivela: "Paratici un punto di riferimento per come costruisce la rosa"

Il direttore sportivo del Parma, Alessandro Pettinà, è intervenuto al Social Football Summit di Torino e, a precisa domanda sul modello di riferimento avuto in carriera nel ruolo di dirigente, ha risposto citando il ds della Fiorentina, Fabio Paratici. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb.com:

Chi è il suo modello? "Paratici lo rappresenta per me dal punto di vista professionale nella convinzione con cui identifica, conduce e finalizza la costruzione della rosa. È un punto di riferimento".