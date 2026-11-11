Napoli, striscione dei tifosi contro De Laurentiis: "Vattene in pensione e togliti dai co****ni"

Napoli, striscione dei tifosi contro De Laurentiis: "Vattene in pensione e togliti dai co****ni"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:30News
di Redazione FV

Dura contestazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis da parte di alcuni esponenti del tifo organizzato del Napoli. In piazza del Municipio, nei pressi del Maschio Angioino, è comparso uno striscione polemico rivolto al presidente azzurro: "La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni… Vattene in pensione e togliti dai coglioni!". Un messaggio di protesta esposto nel centro della città per manifestare il malcontento nei confronti della società. Lo riporta Tuttomercatoweb.com