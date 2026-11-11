Napoli, striscione dei tifosi contro De Laurentiis: "Vattene in pensione e togliti dai co****ni"
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Dura contestazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis da parte di alcuni esponenti del tifo organizzato del Napoli. In piazza del Municipio, nei pressi del Maschio Angioino, è comparso uno striscione polemico rivolto al presidente azzurro: "La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni… Vattene in pensione e togliti dai coglioni!". Un messaggio di protesta esposto nel centro della città per manifestare il malcontento nei confronti della società. Lo riporta Tuttomercatoweb.com
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Dalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampistadi Lorenzo Di Benedetto
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Angelo GiorgettiMastantuono luccica e irrita? Io uno come lui non lo tolgo mai. Quante critiche su Ndour: è la coperta di Linus per Vanoli, rassegnatevi. Giudizi severi su Oulai, Jimenez era più ingestibile
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