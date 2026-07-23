Il Napoli fa chiarezza sull'infortunio di Lucca: ecco il comunicato dopo gli esami
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Lucca dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole persa dal Napoli contro l'Arezzo. L'attaccante azzurro, accostato nelle ultime ore anche alla Fiorentina, era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in anticipo a causa di un problema alla caviglia, alimentando qualche preoccupazione in casa partenopea. Il centravanti classe 2000 continua a essere associato ai viola, che da tempo lo segue come possibile rinforzo per il reparto offensivo. In caso di partenza di Roberto Piccoli, il profilo di Lucca rappresenterebbe infatti una delle opzioni valutate dal ds Fabio Paratici per completare l'attacco.
Nel pomeriggio il Napoli ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del giocatore. Di seguito il comunicato del club: «Dopo l'infortunio di ieri in amichevole, Lorenzo Lucca si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del legamento peroneo-astragalico anteriore».
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