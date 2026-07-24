Pep ha detto no: Guardiola rifiuta la panchina della Nazionale Italiana
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Pep Guardiola non sarà l’allenatore della Nazionale italiana di calcio. Il tecnico catalano ha risposto, nella notte, alle lusinghe di Paolo Maldini e Leonardo, che fino a ieri sera hanno provato a convincere l’ex tecnico del Manchester City ad accettare il ruolo di ct. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.
Guardiola avrebbe comunicato il suo no al Dt della Figc Paolo Maldini nel corso della notte. Come ha spiegato Maldini ieri, non è una questione di soldi: dopo dieci anni al City, Pep vuole fermarsi e non era convinto nemmeno dalla disponibilità della Figc a costruire un team di collaboratori che gli consentisse di fare il ct anche rimanendo a Barcellona con la sua famiglia. O tutto o niente, insomma. E sembrerebbe essere niente. Si dovrebbe chiudere così la telenovela legata al corteggiamento azzurro nei confronti di Guardiola. Si apre così la fase del piano B: tutto fa pensare che al primo posto ci sia Andrea Pirlo, individuato da Maldini e Leonardo come la scommessa giusta da cui poter ripartire.
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