Pep ha detto no: Guardiola rifiuta la panchina della Nazionale Italiana

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Pep Guardiola non sarà l’allenatore della Nazionale italiana di calcio. Il tecnico catalano ha risposto, nella notte, alle lusinghe di Paolo Maldini e Leonardo, che fino a ieri sera hanno provato a convincere l’ex tecnico del Manchester City ad accettare il ruolo di ct. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

nel corso della notte. Come ha spiegato Maldini ieri, non è una questione di soldi: dopo dieci anni al City, Pep vuole fermarsi e non era convinto nemmeno dalla disponibilità della Figc a costruire un team di collaboratori che gli consentisse di fare il ct anche rimanendo a Barcellona con la sua famiglia. O tutto o niente, insomma. E sembrerebbe essere niente. Si dovrebbe chiudere così la telenovela legata al corteggiamento azzurro nei confronti di Guardiola. Si apre così la fase del piano B: tutto fa pensare che al primo posto ci sia Andrea Pirlo, individuato da Maldini e Leonardo come la scommessa giusta da cui poter ripartire.