Corriere Fiorentino: "Futuro in bilico per Kean, la Fiorentina fissa il prezzo"

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Il futuro di Moise Kean con la maglia della Fiorentina resta ancora da definire. Dopo l'amichevole contro il Gubbio, Fabio Grosso ha ribadito la grande considerazione nei confronti dell'attaccante, senza però chiudere alla possibilità di una sua partenza qualora dovesse presentarsi una soluzione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Come sottolineato anche dal Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, la posizione della società viola è chiara: Kean non è sul mercato a tutti i costi, ma davanti a un'offerta ritenuta congrua il club non si opporrebbe alla cessione. La soglia individuata si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra alla quale dovrebbe aggiungersi la volontà del giocatore di trasferirsi in una squadra impegnata nella prossima Champions League.

Dopo i primi interessamenti del Como, lo scenario di un possibile addio dell'attaccante ha iniziato a prendere forma e la Fiorentina si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. Fabio Paratici ha infatti iniziato a valutare le alternative per il reparto offensivo: in caso di partenza di Kean, i primi nomi sul taccuino sono Artem Dovbyk della Roma e Mateo Pellegrino del Parma.