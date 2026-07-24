Corsa sugli esterni per la Fiorentina: i sogni sono Soulé e Alajbegovic
La Fiorentina continua a muoversi sul mercato con un obiettivo preciso: consegnare a Fabio Grosso gli ultimi tasselli per completare il suo 4-3-3. La priorità resta rappresentata dagli esterni offensivi, un reparto nel quale il club viola sta valutando diversi profili di alto livello, consapevole però delle difficoltà e dei tempi necessari per portare a termine determinate operazioni.
Se per il ruolo di centravanti molto dipenderà dalle eventuali uscite, sulle fasce Fabio Paratici continua a lavorare su nomi importanti. Come riportato dal Corriere Fiorentino, tra gli obiettivi resta Matias Soulé, anche se la richiesta della Roma rimane elevata: i giallorossi valutano l'argentino una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Un altro nome seguito con attenzione è quello di Kerim Alajbegovic: il talento bosniaco del Bayer Leverkusen è finito nei radar viola, ma sul giocatore si è inserito anche il Chelsea. La Fiorentina, però, può contare sul gradimento degli agenti del classe 2007, che vedrebbero di buon occhio un passaggio in Serie A per favorirne la crescita, scrive il Corriere.
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