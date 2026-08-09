Lukaku verso l'addio alla Serie A: su di lui c'è il Fenerbahce

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Romelu Lukaku sempre più vicino al Fenerbahce. L’attaccante belga ha dato il via libera al club turco, con cui ha raggiunto un’intesa per un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione. Ora manca solo l’accordo tra le società. Lo scrive Tuttomercatoweb.com. Il Napoli valuta il classe ’93 12 milioni di euro, con pagamento in massimo due rate, mentre il Fenerbahce è arrivato per ora a 7-8 milioni. Le parti lavorano per trovare rapidamente un’intesa, con Lukaku sempre più vicino all’addio alla Serie A.

Il Napoli aveva acquistato Lukaku dal Chelsea nell’estate 2024 per 30 milioni di euro, su richiesta di Antonio Conte, mantenendo però il 40% sulla futura rivendita. In due stagioni in azzurro, il belga ha collezionato 45 presenze e 15 gol, contribuendo allo Scudetto, prima di vivere un’ultima annata condizionata dagli infortuni e dalle poche presenze.