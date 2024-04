RUBIALES, Ex presidente Fed. spagnola fermato e rilasciato

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Luis Rubiales è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all'aeroporto di Barajas dalla Repubblica Dominicana e portato in tribunale con un furgone della polizia. Ora tutto lascia presagire che lì la sua deposizione sarà raccolta. La Sexta ha catturato l'immagine del momento in cui, dopo essere sceso dall'aereo, è stato caricato su un furgone della polizia per impedirgli di uscire attraverso la zona riservata al resto dei passeggeri del Terminal 1 di Barajas.

L'ex presidente della Federcalcio spagnola è indagato dal tribunale numero 4 di Majadahonda per i reati di riciclaggio di denaro, corruzione imprenditoriale, amministrazione scorretta e appartenenza ad un'organizzazione criminale. Il suo rientro in Spagna dalla Repubblica Dominicana era previsto per il 6 aprile, ma l'ex numero uno del calcio iberico ha voluto anticipare il suo arrivo di sua spontanea volontà proprio per andare a depositare in tribunale.