Ufficiale
Roma, Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo dei giallorossi
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La notizia era già ufficiosa da diverse settimane, ma ora da qualche minuto è anche diventata ufficiale. Come infatti comunicato tramite una nota sul proprio sito dalla Roma, il prossimo ds dei giallorossi sarà Tony D'Amico, fino alla scorsa stagione in dirigenza all'Atalanta. Questo il comunicato:
"Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!".
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